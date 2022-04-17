الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد فؤاد يشعل أجواء خيمة رمضانية بمشاركة حازم إمام وهاني رمزي

محمد فؤاد يشعل أجواء
محمد فؤاد يشعل أجواء خيمة رمضانية

أحيا النجم محمد فؤاد سهره من اقوى سهرات رمضان، بخيمة ليالينا بالسادس من أكتوبر، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والعديد من نجوم كرة القدم فى مصر.

وحضر الحفل كلا من الكابتن حازم امام وأحمد حسن وهانى رمزى ووليد صلاح الدين والحضرى، ومجدى عبد الغنى ومحمد زيدان وسيف زاهر شيتوس وأحمد شوقى وسط أجواء رمضانية مبهرة وغني فؤاد العديد من أغنياته التى تفاعل معاها الحضور تحت إشراف هيثم عبد العظيم المدير التنفيذى.

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محمد فؤاد يشعل أجواء خيمة رمضانية 

ودخل النجم محمد فؤاد الاستوديو خلال الأيام الماضية، بعدما وقع اختياره على أغنية جديدة من كلمات محمد بندارى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمد عمار، وتحمل الأغنية الطابع الدرامى، لكنه لم يستقر على اسمها حتى الآن.

وانتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة، بعد مرور عام كامل على طرح آخر أغنياته "أحكيلك" التي تعاون فيها مع الشاعر أسامة محرز والملحن وليد سعد .

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محمد فؤاد يشعل أجواء خيمة رمضانية 

وكان فؤاد قد وعد جمهوره ومحبيه أوائل العام الماضى 2021 بصدور ألبوم غنائي بطرح أغنية منفردة كل شهر عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية كليب أغنية "سلام" والذى طرحه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وهى الأغنية التى كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد في أكثر من مكان.

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محمد فؤاد يشعل أجواء خيمة رمضانية 

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صلاح من نجوم زيدان شاب الكلى وليد صلاح الدين مجدى عبد الغنى شخص هانى رمزى شهر

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