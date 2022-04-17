لأول مرة منذ عامين.. الجزائر تسجل صفر وفيات وإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو أي وفيات جراء الفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، بشأن الوضع الوبائي في البلاد، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265739 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6874، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أنه قد تماثل 3 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178335.

ونوهت بأنه لا يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

وكانت الجزائر سجلت أمس السبت إصابة واحدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة واحدة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن، مؤكدة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجح لمجابهة فيروس كوفيد-19.

هذا، ووفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم، فقد أصيب أكثر من 502.2 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وتوفي 6592734 شخصا.