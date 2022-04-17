الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بإحدى الشركات بالإسكندرية

مواد غذائية مجهولة
مواد غذائية مجهولة

تحفظت إدارة  تموين العامرية على مواد غذائية داخل شركة تجارة وتوريد مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة.

أسفرت الحملة التى قامت بها مباحث التموين بالإسكندرية عن التحفظ على 50 كرتونة زيت قلية بكل كرتونة ١٢ زجاجة زنة لتر باجمالى ٦٠٠ زجاجة زيت و٥٠ كرتونة زيت الفرنساوي بكل كرتونة ١٢ زجاجة زنة لتر بإجمالى ٦٠٠ زجاجة زيت و40 صفيحة سمن قوت القلوب زنة الصفيحة ١١ كجم بإجمالى ٤٤٠ كجم سمن و30 صفيحة سمن جنة زنة الصفيحة ١١ كجم بإجمالى ٣٣٠ كجم سمن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة وإخطار النيابة العامة.

المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية الادارات التموينية الفرعية مخازن المواد الغذائية

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وائل لطفي

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