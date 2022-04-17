الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 53 وجبة إفطار على أسر الأيتام بمطروح (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأحد، بزيارة جمعية رعاية الأيتام بمنطقة السيركو بالكيلو ١ بمرسى مطروح، بحضور الدكتورة سليمة عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح.

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ووزع المحافظ 53 وجبة إفطار على أسر الأيتام بالجمعية، ضمن 6 آلاف وجبة إهداء من بنك الطعام لأسر الأيتام بالجمعية طوال شهر رمضان.

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أهدى محافظ مطروح عيدية مالية للأطفال الأيتام، موجهًا لمجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة تمهيد ورصف طريق مدخل الجمعية والتوجيه بسيارة من المحافظة، لنقل مساعدات بنك الطعام للجمعية.

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وقدم محافظ مطروح الشكر لجهود بنك الطعام، ومشاركته المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالى مطروح خاصة الأولى بالرعاية والأيتام.

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وتفقد محافظ مطروح منتجات ومشغولات الجمعية، مشيدا بجهود السيدات مع التأكيد على تقديم الدعم بما يساهم في توفير مصدر اقتصادي وحياة كريمة لهن.

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محافظ مطروح شهر رمضان وجبة إفطار رعاية الأيتام مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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