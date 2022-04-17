العراق: تنفيذ 3 ضربات ضد مفرزة لعصابات داعش الإرهابية في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن تنفيذ طائرات أف 16 العراقية، 3 ضربات استهدفت مفرزة لعصابات داعش الإرهابية في ديالى.

وقالت الخلية في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وبإشراف قيادة العمليات المشتركة وبحسب معلومات استخبارية من قبل جهاز الأمن الوطني، ومتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16 العراقية ثلاث ضربات جوية استهدفت خلالها مفرزة من عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة نارين".

وأضافت أن "قطاعات الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات ديالى شرعت بالتوجه إلى المنطقة المستهدفة لتفتيش المكان، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية عن القبض على 43 متسللًا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا الدخول إلى الأراضي العراقية.

وذكر بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "من خلال واجباتها في حماية الحدود العراقية مع دول الجوار، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 43 متسللًا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا الدخول إلى الأراضي العراقية قادمين من إحدى دول الجوار بصورة غير قانونية عبر محافظة السليمانية".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (24/ إقامة)".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الأحد، أهمية الحفاظ على المكتسبات الأمنية وإغلاق الثغرات.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهد الأمني والاستخباراتي لمكافحة خلايا عصابات داعش الإرهابية وقطع الطريق أمام أي محاولة للتعرض لأمن واستقرار المواطنين".

وأكّد صالح أهمية الحفاظ على المكتسبات الأمنية وتعزيزها ومواصلة الضغط على خلايا الإرهاب وإغلاق الثغرات الأمنية، مشيدًا بنجاح قوات الأمن العراقية في مكافحة الخلايا الإرهابية واعتقال عدد من قادة وعناصر التنظيم مؤخرًا.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم التهاون في محاربة الإرهاب والتطرف.