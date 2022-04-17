حجز شخصين لحيازتهما مكملات ومواد غذائية مجهولة المصدر بالنزهة

قررت نيابة النزهة حجز شخصين 24 ساعة؛ لحين وصول التحريات الأمنية؛ لقيامهما بإدارة مخزن دون ترخيص وحيازة كميات من المكملات والمواد الغذائية مجهولة المصدر بمنطقة النزهة .

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام شخصين بإدارة مخزن كائن بدائرة قسم شرطة النزهة دون ترخيص، وحيازتهما كميات كبيرة من المكملات والمواد الغذائية مجهولة المصدر، ودون بيانات ومستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبطهما، وعثر بداخل المخزن على «كميات كبيرة من المكملات والمواد الغذائية»، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بإدارتهما المخزن دون ترخيص، وحيازتهما المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.