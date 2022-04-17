«القباج»: تدريب 9 آلاف متعافي على حرف مهنية

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الاستمرار في تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن 16023، حيث تم تنظيم دورة جديدة للتدريب المهني للمتعافين من الإدمان على صيانة وإصلاح الهاتف المحمول والتكييف والتبريد وأعمال الكهرباء.

‬وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تصريحات اليوم، بأنه في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، حيث تم إطلاق مبادرة «حرفي» لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية، وتم تدريب 9 آلاف متعافي حتى الآن‪.

وكذلك تم إطلاق مبادرة «بداية جديدة» لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة لمساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة وتم تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين تصل لـ5 ملايين و710 ألف جنيه حتى الآن.

علاج الإدمان

علاج الإدمان

علاج الإدمان

علاج الإدمان

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