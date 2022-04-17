الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب انهار عليه عقار مكون من 5 طوابق بدار السلام

انهار عليه عقار
انهار عليه عقار

لقى شاب مصرعه انهار عليه عقار أثناء إزالته بمنطقة عزبة خير الله بدار السلام.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد شوارع منطقة عزبة خير الله بدار السلام، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبيّن وجود جثة لشاب أسفل أنقاض عقار مكون من 5 طوابق، وبعمل التحريات تبيّن أن الشاب كان يقوم بجمع حديد أسفل العقارات التى يتم إزالتها بالقرب من الطريق الدائري وانهار عليه عقار مكون من 5 طوابق. 

ونجح رجال الإنقاذ البري في انتشال جثته ونقلها للمشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع دار السلام شاب العقار عزب

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وائل لطفي

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