مصرع شاب انهار عليه عقار مكون من 5 طوابق بدار السلام

لقى شاب مصرعه انهار عليه عقار أثناء إزالته بمنطقة عزبة خير الله بدار السلام.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد شوارع منطقة عزبة خير الله بدار السلام، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبيّن وجود جثة لشاب أسفل أنقاض عقار مكون من 5 طوابق، وبعمل التحريات تبيّن أن الشاب كان يقوم بجمع حديد أسفل العقارات التى يتم إزالتها بالقرب من الطريق الدائري وانهار عليه عقار مكون من 5 طوابق.

ونجح رجال الإنقاذ البري في انتشال جثته ونقلها للمشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.