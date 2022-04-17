وزارة التجارة تنفى إصدار أى قيود للحد من الاستيراد من الشركات السعودية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادتى وحكومتي وشعبى البلدين الشقيقين.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية، سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.