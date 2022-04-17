الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تسليم 4 أطنان لحوم من الدفعة الخامسة لصكوك الإطعام

صكوك الاطعام
صكوك الاطعام

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع تسليم الدفعة الخامسة من صكوك الإطعام، لتوزيعها على 4000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة، بالتعاون بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وشهد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وصول كراتين اللحوم، وتسلمها لمديرية التضامن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال لجان برئاسة رئيس مجلس المدينة، وعضوية كل من، مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف، بتوجيهات محافظ كفر الشيخ، جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع الدفع الأربعة السابقة، ويجري توزيع الدفعة الخامسة "4 أطنان لحوم" من صكوك الإطعام على 4000 أسرة بقرى المحافظة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الدفعات الخمسة 12 ألف أسرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك لجانًا تم تشكيلها تتولى توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، محذرًا من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الاجتماعي.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال 4 أطنان من اللحوم، كدفعة خامسة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال لجان جرى تشكيلها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

لحوم إطعام كفر الشيخ الأوقاف صكوك

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وائل لطفي

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محافظ كفر الشيخ: تسليم 4 أطنان لحوم من الدفعة الخامسة لصكوك الإطعام

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