السجن عامين لعاطلان لاتهامهما بهتك عرض طفلة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي، بمعاقبة عاطلان بالحبس لمدة عامين مع الشغل وتخصم مدة 6 أشهر لحبسهم على ذمة القضية 8193 لسنة 2021 الجمرك، بعد اتهامهما بهتك عرض طفلة بدون قوة بعد أن وعدها بالزواج إحدهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار السيد مصطفي الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية رقم 11845 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بهتك عرض المجني عليها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك بأن المجني عليها " ر.م.ال"، 15 سنة، بدون عمل، تقابلت مع المتهم الاول "م.أ.إ"، عاطل، ووعدها بالزواج منها واصطحباها لشقة المتهم الثاني "ط.م.إ"، عاطل، واتفقا معها على إقامة علاقة جنسية بينهما برضاها حيث قاما المتهمين بمواقعتها.

وتبين من التحقيق أن المجني عليها حامل وأقرت بالحمل من شخص مجهول آخر وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية.