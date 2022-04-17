برلمانى يطالب الحكومة بزيادة الدعم لقطاع الثروة الحيوانية

قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز واللحوم والدواجن، بلغت نحو 98.3% عام 2020، يُشير إلى إنجاز ونجاح كبير حققته الحكومة لأول مرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "أمين"، فى بيان اليوم، إن "هذا الإنجاز يؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 % خلال الشهور القليلة القادمة مع الاتجاه نحو تصدير الأرز واللحوم والدواجن خلال السنوات القليلة القادمة، مطالبًا الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمزارعي الأرز ولأصحاب والمستثمرين فى الثروة الحيوانية والثروة الداجنة.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح بعد الحوافز التشجيعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصالح مزارعي القمح، والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في جميع أنحاء البلاد، مطالبًا الحكومة بالتفكير في منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف المحاصيل.