الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تنعى موفدها للمركز الإسلامى المصرى بتنزانيا

الشيخ ياسر محمد
الشيخ ياسر محمد فهمي

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ ياسر محمد فهمي عبد العظيم، موفد وزارة الأوقاف للمركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا، متوجها لأسرته بخالص العزاء.

ووجه وزير الأوقاف -  حسب بيان للوزارة - بسرعة التواصل مع وزارة الخارجية لسرعة نقل الجثمان على حساب الأوقاف، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، جزاء ما قدم في خدمة دينه ووطنه، وأن يخلف الأوقاف وأهله فيه خيرًا، وأن يلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

الأوقاف تنعي موفدها المركز الإسلامي المصرى تنزانيا

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