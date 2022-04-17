الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى عين شمس دون خسائر بشرية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بشارع أحمد عصمت، بمنطقة عين شمس، التابعة لمحافظة القاهرة.

وتعود تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية، بشارع أحمد عصمت المتفرع من شارع جسر السويس، بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعومين بسيارات إطفاء.

وعلى الفور تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وتمت محاصرة النيران، والسيطرة على الحريق دون إصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قوات الحماية المدنية القاهرة حريق شقة سكنية عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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