الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القيادات تتفقد القوات بمحيط الكنائس.. استنفار أمني لتأمين احتفالات «أحد السعف» بالجيزة

محيط الكنائس
محيط الكنائس

شهدت مديرية أمن الجيزة منذ الساعات الأولى من، صباح اليوم، حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع احتفالات الأقباط بـ "أحد السعف"، ووضعت الأجهزة الأمنية المختصة خطة أمنية محكمة للمرور بالأعياد في أمان حيث تهدف الخطة الأساسية على حماية الكنائس وتأمين المواطنين.

وتفقد اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، صباح اليوم، تأمينات عدة كنائس بالمحافظة. 

وتضمنت الخطة الأمنية التي وضعتها قيادات أمن الجيزة تأمين كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها وتشديد الحراسة عليها، وشملت الخطة الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشارع، وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء الاحتفالات إضافة إلي تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها .

وأكدت مصادر امنية أنه تم الانتهاء من الخطة الأمنية لتأمين الكنائس منذ عدة أيام، وسوف يتم تعزيز الخدمات الأمنية فى محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة التي تضم أكثر من 150 كنيسة والتي من أكبر الكنائس بمصر تضم مطرانيتين هما مطرانية الجيزة ومطرانية طموه بأبو النمرس و كنيسة العمرانية وامبابةـ وتعد كنيسة العذراء بالوراق أكبر الكنائس التي تشهد حضورًا مكثفًا، فيما تعد المطرانية هي أكبر مكان لتجمع القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية

 وأضافت المصادر أن الدوريات الأمنية بدأت بالفعل عمليات تأمين الكنائس، لافتاً إلى أنه سوف يتم تعزيز هذه الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، سواء فى شمال الجيزة أو جنوبها وفى مناطق إمبابة ومدينة السادس من أكتوبر وكنائس أطفيح وأشار المصدر إلى أنه سوف يتم نشر ضباط وأفراد المرور في الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظياً

وقالت مصادر إن قوات الأمن وضعت إجراءات احترازية طوال مراسم الاحتفال بأسبوع الآلام حتى عيد القيامة المجيد ، بالتعاون مع جميع قطاعات المديرية للعمل بها خلال الاحتفالات وذلك بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين.

الاستنفار الأمني مديرية أمن الجيزة أحد السعف حماية الكنائس أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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