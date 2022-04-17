الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: رئاسة الحرمين تخصص 68 مصلى للنساء داخل المسجد الحرام

مصلى للنساء داخل
مصلى للنساء داخل المسجد الحرام

أكدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنها خصصت (68) مصلى للنساء داخل المسجد الحرام يشرف عليها أكثر من (120) موظفة على مدار 24 ساعة.

وقالت الوكيل المساعد للتفويج والحشود النسائية، نوف محمد علي قحل - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - إن "وكالة للشئون النسائية بالرئاسة تشرف على تنظيم المصليات النسائية، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، وتتابع عملية تنظيم الحشود النسائية داخل المسجد الحرام من خلال كادر نسائي مؤهل، ومدرب للتعامل مع القاصدات، لِتمكينهن من أداء عباداتهم بكل سهولة ويسر".

وأضافت أنه "يتم التنسيق لضمان جودة مخرجات الأعمال مع وحدة التنسيق الميداني ومركز العمليات والإدارات المساندة والخدمات الاجتماعية بدعمها للوكالة بالنساء المتطوعات، مما كان له الأثر البارز في تظافر الجهود وجودة المخرجات لتحقيق رؤية الرئاسة (2024) ورسالة الحرمين الشريفين".

وكانت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت أنها أعدت سطح المسجد الحرام للمصلين وقاصدي المسجد الحرام بجميع الخدمات بعد توجيه الرئيس العام لشئون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، بفتحه للمصلين والمعتمرين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام الصلوات من المسجد الحرام مصلى للنساء

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