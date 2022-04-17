الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سيدة الأرضين».. تقرير كندي يبرز «حتشبسوت» ويدعو إلى زيارة مقبرتها

حتشبسوت
حتشبسوت

دعا موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي إلى زيارة مصر، وتحديدًا وادي الملوك بمدينة الأقصر، باعتباره مقبرة حكام مصر وملوكها القدماء، قائلاً إن مصر تعد واحدة من أهم البلدان التي لديها الكثير من الأسرار التي لم يتم بعد استكشافها من قبل زوارها من مختلف أنحاء العالم.

وسلط الموقع الضوء على واحدة من أقوى الملكات في تاريخ مصر القديم والتي تقع مقبرتها في وادي الملوك، وهي الملكة حتشبسوت التي يعتبرها علماء المصريات من أشهر وأنجح الملكات اللاواتي حكمن مصر الفرعونية وكانت تلقب ب "سيدة الأرضين". 

ولفت الموقع في تقريره إلى أن الملكة حتشبسوت جلست على عرش مصر لمدة ٢٠ عاما قامت فيها بالعديد من الإنجازات، ونجحت في إثبات نفسها في عالم يحكمه الرجال. 

واستعرض الموقع قصة صعود حتشبسوت إلى الحكم، قائلا إنها تزوجت من الملك تحتمس الثانى، وعند موته كانت الوصية على عرش ابنه الملك الطفل تحتمس الثالث لمدة عدة السنوات شغلت فيها الدور الأنثوي التقليدي كلاعب مساعد، ولكن مع مرور الوقت ، أصبحت أكثر حزماً وكانت مسؤولة فعليا عن كل أمور الحكم وأطلقت على نفسها وقتها لقب "سيدة الأرضين". 

وتابع أنه مع اقتراب ابنها من النضج وتولي مهام الحكم رسميًا، نجحت في الاستيلاء على حكم مصر بازاحة تحتمس الثالث واعتلت العرش، وأمسكت بمقاليد الحكم فى مصر وتشبهت بالرجال فى زيها الملكى، حيث كانت تظهر في لوحات وتماثيل عدة بجسد ذكر له لحية مستعارة، وادعت أن والدها هو الإله آمون وأنه بأمره استولت على الحكم. 

 وأشار إلى مقبرة الملكة حتشبسوت تم اكتشافها في عام 1903 من قبل عالم المصريات الشهير هوارد كارتر، حيث تم العثور على المقبرة تحتوي على اثنتين من المومياوات، يُعتقد أن أحدهما كان ممرضة حتشبسوت والأخرى حتشبسوت نفسها. 

ونوه إلى أن حتشبسوت كانت تعاني من مرض في الجلد سبب لها في الإصابة بسرطان العظام، حيث يُعتقد أن أفراد عائلتها يعانون من أمراض جلدية التهابية (عادة ما تكون وراثية).

 

موقع ذا ترافل السياحي الكندي وادي الملوك الأقصر الملكة حتشبسوت سيدة الأرضين حتشبسوت مقبرة الملكة حتشبسوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

مشروع قانون بالبرلمان لإلزام المواطنين بـ«الأخلاق النبيلة»

رويال كاريبيان: مصر ضمن أفضل 15 وجهة مذهلة للرحلات البحرية

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

خلال الشهر الجارى.. المدارس تحدد موعد الامتحانات العملية لصفوف النقل

انقلاب سيارة تانك أعلى محور صفط اللبن (صور)

رئيس مدينة الضبعة يفتتح دورة المصالح الحكومية الرمضانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المستوطنون يتدفقون على المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين: بيانات الإدانة الدولية شجعت الاحتلال على تكرار جرائمه ضد الأقصى

للمرة الثانية خلال يومين.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الاقصى