الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن في حلوان

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين باستعراض القوة وقتل مواطن في حلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم، وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

ووقعت بناءً على هذه الجريمة جناية وجنحة آخرين، بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه، عمداً من ابو سبق إصرار وترصد انتقاماً منه لتقليله من شأن المتهم الأول، فتناوبوا عليه طعنًا وضربًا بأسلحتهم البيضاء، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

كما ضربوا أحد المجني عليهم فأحدثوا ما به من إصابات وواردة بتقرير الطب الشرعي، وأعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهمون أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سنجة- سكين- مطوة-عصا"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية، واستخدموها في ارتكاب الجرائم السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد رئيس مباحث قيم حلوان، أن تحرياته السرية دلته على توجه المتهمين لمحل تواجد المجني عليه، ونشبت بينهم مشاجرة وانهالوا عليه ضربًا وطعنًا مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء، ما أدى لإصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وخلال ذلك حاول أحد المجني عليهم الدفاع عنه، فانهالوا عليه هو الآخر ضربًا ما أصابه بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات القاهرة استعراض القوة قتل مواطن حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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