«الري» تزيل 2625 مخالفة وتؤهل 316 كيلومتر من الترع في القليوبية

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، للتباحث حول أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بالمحافظة، والموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، وأعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية.

واستعرض وزير الري ومحافظ القليوبية، موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية، حيث تم حتى الآن إزالة 2625 مخالفة على مساحة 163 ألف متر مربع .

و أوضح الوزير أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأشار "عبد العاطي" أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1086 كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 316 كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال 708 كيلومترات، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 44 كيلومتر أخرى.

كما أوضح أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه نهو تنفيذ 28 كيلومتر، ويجري العمل فى 219 كيلومتر، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.