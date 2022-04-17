إيطاليا تسجل 64533 إصابة و133 وفاة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا 64 ألفًا و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 133 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونًا و659 ألفًا و835، والوفيات إلى 161 ألفًا و602 حالة .

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضًا أنه تم إعطاء 136 مليونًا و380 ألفًا و895 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

