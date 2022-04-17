الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجلس العسكرى الحاكم فى بورما سيطلق سراح أكثر من 1600 سجين

بورما
بورما

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما أنه سيطلق سراح أكثر من 1600 سجين الأحد لمناسبة العام البوذي الجديد، من دون أن يحدد ما إذا كانوا مجرمين عاديين أو سجناء سياسيين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية الفرنسية، ذكر التلفزيون الرسمي صباح الأحد أنه تم "العفو" عن نحو 1619 سجينا، بينهم 32 أجنبيا، على أن يطلق سراحهم لمناسبة العام الجديد.

ولم تتوافر تفاصيل تتعلق بهوية هؤلاء السجناء المفرج عنهم، لذا لم يتضح هل سيكون الأسترالي شون تورنيل الذي قبض عليه بعد الانقلاب بفترة وجيزة، على لائحة السجناء المفرج عنهم.

كان تورنيل يعمل مستشارا للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي عندما قبض عليه في فبراير الماضي بعد أيام على الانقلاب العسكري.

واتُهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في بورما ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدتها 14 عاما.
وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهم الموجهة إلى تورنيل، خاصة بعد أن مُنعت السفارة الأسترالية من إمكان حضور إحدى جلسات محاكمته في سبتمبر.

وأثار الانقلاب تظاهرات حاشدة قابلها المجلس العسكري بحملة قمع دامية أدت إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، فيما تُقدر منظمة غير حكومية محلية وجود نحو 12 ألف شخص قيد الاحتجاز.
في فبراير الماضي أعلن المجلس العسكري في بورما أنّه سيُطلق سراح أكثر من 800 سجين في إطار عفو لمناسبة يوم الاتّحاد.

 

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وائل لطفي

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