الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير صحفى أمريكى يتحدث عن انقسام عالمى لصالح روسيا

بوتين
بوتين

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إحجام العديد من الدول عن فرض عقوبات على روسيا على غرار الغرب، يؤدي إلى حدوث انقسام في العالم، وهو ما قد يمّكن موسكو من تجاوز الإجراءات التقييدية.

 

وبحسب الصحيفة الأمريكية يحاول قادة القوى الغربية بناء تحالف عالمي لعزل روسيا، لكنهم بالمقابل يواجهون مقاومة من الدول النامية الكبرى مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

 

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذا الانقسام يتيح فرصا لروسيا للالتفاف على العقوبات الغربية، وبالتالي يقول كثيرون إن موسكو باتت "مدعومة من غالبية أنحاء العالم".

 

كما أشارت الصحيفة إلى أن السعودية باعتبارها شريكا استراتيجيا منذ فترة طويلة للولايات المتحدة، رفضت إدانة موسكو ولم تلب دعوة واشنطن لزيادة إنتاج النفط من أجل الحد من ارتفاع الأسعار.

 

ويرى خبراء، بحسب الصحيفة، أن الصين تعتبر روسيا حليفة في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. إذ تسعى بعض الدول إلى تدمير النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، وجعل بكين وموسكو تسيطران على منطقتهما.

 

كما لفت تقرير الصحيفة إلى أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أدى في بعض البلدان إلى ظهور وجهة نظر مفادها أن البيت الأبيض هو المسؤول عن انتهاكات السيادة لبعض الدول.

صحفي روسيا روسي أمريكي صالح صحفي امريكي

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