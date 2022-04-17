شانغهاى تسجل 3238 إصابة مؤكدة محلية العدوى بكورونا

قالت لجنة الصحة ببلدية شانغهاي، اليوم الأحد، إن شانغهاي، المركز الاقتصادي في الصين، سجلت 3238 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19 و21582 حالة بدون أعراض أمس السبت.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن البر الرئيسي سجل 26155 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت منها 3529 إصابة مصحوبة بأعراض و22626 بدون أعراض.

وعلى صعيد آخر، قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم إن لقاحين مرشحين لمكافحة كوفيد-19 طورتهما وحدات في المجموعة لمكافحة السلالة أوميكرون حازا على الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما لاستخدامهما كجرعات تنشيطية في هونج كونج.

ويخوض العلماء في أنحاء العالم سباقًا لدراسة جرعات محدثة ضد أوميكرون بعد أن أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التي أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف في مجال القضاء على سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

وقالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية في بيان إن اللقاحين المرشحين اللذين يحتوي كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو "مقتول" والمماثلين للقاحي سينوفارم المستخدمين في الصين سيتم اختبارهما على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو ثلاث جرعات من أحد اللقاحات.