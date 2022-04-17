الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2022

دعاء اليوم السادس
دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2022

ننشر دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2022، حيث يبحث عدد كبير في هذه الساعات عن أدعية 16 رمضان 1443، وتحرص “الدستور” على نشر عدد من الأدعية المستحبة فى الشهر الكريم كل يوم، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان الكريم، حيث حرص النبى محمد "صلى الله عليه وسلم" على حث المسلمين على الإكثار من الأدعية خاصة في هذا الشهر الكريم.

 

ومع اليوم السادس عشر، يكون العد التنازلي لأوسط الشهر الكريم قد بدأ، فعلى المسلم أن يدعو الله كثيرا بالمغفرة والرجمة العفو، وأن يلجأ للتوبة، ويعتذر عما بدر منه مما قد يغضب الله عز وجل، وليرضى عنه رسوله الكريم.

 

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2022

"اللهم اهدني فيه لعمل الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وأدخلني فيه برحمتك دار القرار" .

رئيس التحرير

وائل لطفي

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