محمد عبدالحسين ينتهى من تصوير مشاهد «سوتس بالعربى» فى دور نجل شقيقة آسر ياسين

انتهى الفنان الشاب محمد عبد الحسين من تصوير مشاهده في مسلسل "سوتس بالعربي"، حيث جمعته آخر المشاهد بالفنان أسر ياسين.

وكان محمد عبد الحسين الشهير بشخصية "أجبي" قد كشف عن الصعوبات التي واجهته في دوره في المسلسل الرمضاني "suits" بنسخته العربية، والذي يشارك في بطولته الفنانون أحمد داوود مع آسر ياسين.



وقال محمد عبدالحسين، في تصريحات صحفية، إن آكثر الصعوبات التي واجهها كان هاجس المقارنة بين دوره في المسلسل والدور الأصلي في المسلسل الأجنبي".

وأضاف: "وجدت ردود فعل إيجابية حول دوري ؛ واستطعنا أن نقدم نسخة قريبة للغاية من النسخة الأجنبي ودوري سيكون محطة مهمة في مشواري الفني".

ويلعب محمد عبد الحسين نجل شقيقة بطل العمل آسر ياسين يجمعه العديد من المواقف الكوميدية وصداقة قوية بخالة الفنان آسر ياسين.

النسخة العربية من المسلسل يقدم تجربة عربية من النسخة العالمية الشهيرة حيث يقدم خلالها الفنان آسر ياسين دور هارفي سبيكتر وهو الممثل غابريل ماخت، كذلك الفنان أحمد داود ويجسد دور مايك روس وهو الممثل باتريك آدامز.

العمل الأصلي هو مسلسل أمريكي تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكي الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

سوتس بالعربي بطولة عدد كبير من النجوم منهم آسر ياسين وصبا مبارك وتارا عماد وأحمد داوود ومحمد شاهين وريم مصطفى والمسلسل من إخراج عصام عبد الحميد ويعرض على سي بي سي.