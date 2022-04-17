الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد ضحايا حادث كارولاينا الجنوبية لـ12 مصابا بينهم حالات حرجة

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار بمركز تجاري في كارولاينا الجنوبية إلى 12 شخصًا.

 

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن اثنين من مصابي حادث كارولاينا الجنوبية في حالة حرجة لكن لا يوجد قتلى حتى الآن.

 

وذكرت الشرطة الأمريكية أنها احتجزت 3 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الحادث، فيما لاتزال التحقيقات مستمرة في الحادث.

 

وأفادت مصادر أمريكية، مساء السبت، بإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمجمع تجاري بولاية كارولينا الجنوبية.

 

من جهتها أكدت شرطة كارولينا الجنوبية وقوع إصابات في إطلاق نار بمجمع تجاري في كولومبيا، بحسب قناة "CNN" الأمريكية.

 

ووفق القناة تم الإبلاغ عن إصابات في مركز تسوق في كارولينا الجنوبية بعد تقارير عن إطلاق النار على المبنى بعد ظهر اليوم.

 

وبحسب القناة يقع مول كولومبيانا الذي شهد الحادث سنتر على بعد حوالي 10 أميال من وسط مدينة كولومبيا.

الشرطة الأمريكية كارولاينا الجنوبية اطلاق النار مجمع تجاري كولومبيا مول كولومبيانا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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