الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كان يحبها بشدة.. أمريكى يحتفظ بجدته فى «الثلاجة» بعد قتلها

روبرت كيث
روبرت كيث

كشفت شرطة ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم السبت، أن رجلًا من شمال غرب جورجيا قتل جدته بوضعها في ثلاجة بينما كانت لا تزال على قيد الحياة.

واكتشفت شرطة مقاطعة فلويد جثة دوريس كومينغ، 82 عامًا، في وقت متأخر من يوم الخميس في منزل العجوز أرموشي، الذي كانت تعيش فيه مع حفيدها روبرت كيث تينشر الثالث البالغ من العمر 29 عامًا.

اتُهم تينشر بالقتل والضرب المبرح وإخفاء وفاة شخص آخر، ولا يزال مسجونًا في روما.

وقالت الشرطة إن عائلة الضحية، اعتقدت أنها خرجت من الولاية، لكنها شعرت بالقلق بعد أن لم تسمع شيئًا عنها وأفادت بأنها قد تكون في عداد المفقودين، بحسب شبكة ايه بي سي الأمريكية.

وبحسب الشرطة إنها تعتقد أن العجوز أصيبت في سقوط في ديسمبر، وبدلاً من الحصول على رعاية طبية، جرها تينشر إلى المنزل.

تقول التهم الجنائية إن تينشر "سمع ورأى العديد من العظام تنكسر". ثم لفها في أكياس بلاستيكية ووضعها في ثلاجة كبيرة، مع الاتهامات التي تقول إن تينشر كسر ظهرها في الثلاجة. وتقول الاتهامات إنه "لم يكن هناك مشاجرة أو استفزاز" أفضى إلى هذه الأفعال.

وقالت بريتاني فيرنر، محققة مقاطعة فلويد: "بناءً على ما حددناه، في ذلك الوقت، كان يعتقد أنها كانت لا تزال تتنفس ولديها بعض الحركة في الوقت الذي كان يضعها في الثلاجة".

واستمر تينشر في العيش في المنزل وجسد جدته داخل الثلاجة لعدة أشهر، لكنه نقله إلى وحدة تخزين في مارس الماضي، خوفًا من اكتشاف أحد جثة جدته.

قالت فيرنر إن تينشر أخبر الشرطة أنه لم يتصل برقم 911 لأنه كان مطلوبا للاعتقال بسبب التهديدات الإرهابية التي وجهت في 2018 ضد زوجته كما أخبر تينشر المحققين أنه أحب جدته بشدة.

 

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