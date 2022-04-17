«يوتيوب» يستجيب لشكوى محمد رحيم ويحذف الإعلان الدعائى لأحد البنوك

اسجابت إدارة شركة "يوتيوب" العالمية لشكوى الموسيقار والملحن محمد رحيم، والتي قدمها ضد لحن الأغنية الدعائية لأحد البنوك الشهيرة والمعروض على القنوات الفضائية خلال شهر رمضان ويقدمه كل من الكينج محمد منير، والشاب خالد وأمير عيد ومروان موسى.

وكتب محمد رحيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله رب العالمين إدارة الـ YouTube العالمية تحظر إعلان بنك القاهره لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تم سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع وعلى الفضائيات تباعًا الفتره القليلة القادمة إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن شكرًا".

وقال «رحيم» في تصريح سابق لـ«الدستور»، إن الأغنية الخاصة بالإعلان الدعائي عمل عليها اثنان من الملحنين، وعندما استمع للأغنية أثناء مشاهدة التلفاز الأيام الماضية اكتشف أن اللحن الخاص بها مأخوذ من لحن إحدى أغنياته وتعود لعام 2006.

وأضاف أنه حاول التواصل مع ملحني الأغنية الأيام الماضية، ولكن وجد منهم عدم اهتمام بالموضوع، كما تواصل مع جمعية المؤلفين والملحنين من أجل السؤال عن وجود تنازل عن لحن الأغنية لصناع الإعلان، مشيرًا إلى أنهم أجابوه بعدم وجود أي شخص تواصل معهم بشأن هذا الأمر.

وتابع أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد ملحني الأغنية، مشيرًا إلى أن الأوراق سوف تقدم للجهة المختصة في التحقيق يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أن اللحن المسروق قدم من قبل في عام 2006 مرتين الأولى كانت مع المطرب الشاب مامي والنجمة اللبنانية إليسا، ثم تم إعادته مرة أخرى برفقة الشاب مامي والمطربة العالمية زاهو.

واستكمل أنه يملك كود ورقم ايداع دولي للحن الأغنية الأصلية، مؤكدًا أنه ليس من آداب المهنة أن يقوم ملحن آخر باستخدام لحن زميل له دون الرجوع إليه، مشيرًا إلى أن ملحن الأغنية الدعائية لأحد البنوك، أثناء التنازل عنه في المصنفات والرقابة الفنية لم يمض بنفسه على التنازل بالنسبة لشخص آخر؛ لأنه يعلم أن اللحن مسروق وخشى من وقوع أي إجراء قانوني ضده.

جدير بالذكر، أن الإعلان الدعائي قدم أغنيته عدد من المطربين على رأسهم الكينج محمد منير، والشاب خالد، وأمير عيد، ومروان موسى.