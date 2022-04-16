الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يحذر العالم من احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، تحذيره بأن على العالم الاستعداد لاحتمال استخدام روسيا "الأسلحة النووية".

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية: "يجب ألا ننتظر اللحظة التي تقرر فيها روسيا استخدام الأسلحة النووية"، مضيفًا: "يجب أن نستعد لذلك".

وتابع، في المقابلة التي نشرتها ستة مواقع إخبارية إلى جانب قناة الرئاسة على "تليجرام": "أن بلاده بحاجة لأدوية مضادة للإشعاعات وملاجئ للغارات الجوية".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الروس "بإمكانهم استخدام أي سلاح، أنا على قناعة بذلك".

وكان زيلينسكي حذّر، أمس الجمعة، من أن العالم يجب أن يشعر بالقلق من التهديد الذي يمثله بوتين، مرددًا تعليقات مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" وليام بيرنز بالخصوص.

وتابع، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «إن جميع دول العالم يجب أن تكون مستعدة لاحتمال أن يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أسلحة نووية تكتيكية في حربه على أوكرانيا».

وأضاف أن بوتن قد يلجأ إلى «الأسلحة النووية أو الكيماوية لأنه لا يقدر حياة الشعب الأوكراني».

وأردف: «لست أنا وحدي، كل دول العالم يجب أن تشعر بالقلق.. يمكنهم فعلها، لأن حياة الناس بالنسبة لهم، لا شيء».

وكان وليام بيرنز، صرح الخميس، في كلمة أمام طلاب جامعة في جورجيا، بأن انتكاسات روسيا العسكرية في أوكرانيا قد تدفع بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوة.

"الكرملين" أعلن وضع القوات النووية الروسية في حال تأهب قصوى بعيد بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير، لكن الولايات المتحدة لم تر «أدلة عملية» كثيرة على عمليات نشر فعلية لهذه الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لشبكة "سي إن إن" في مقابلة أجريت مؤخرًا: "إن موسكو قد تستخدم سلاحًا نوويًا ضد أوكرانيا في حالة وجود تهديد وجودي ضد روسيا".

الغزو الروسي لأوكرانيا ​روسيا​ السلاح النووي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحذير

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وائل لطفي

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