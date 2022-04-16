العائدون الحلقة 15.. تفاصيل مكالمة «علاء» لوالدته قبل انضمامه لداعش

واصل مسلسل العائدون خطة تجهيز «علاء»، محمد عادل، لتدريبه من قبل أجهزة المخابرات المصرية لإدخال ضمن صفوف تنظيم داعش الارهابي.

وفي الحلقة 15 أجرى علاء مكالمة هاتفية مع والدته، قائلة: «إزيك يابني، ليرد عليها علاء قائلًا: «والنبي يا أمي تسامحيني وأوعي تزعلي مني».

وترد عليه والدته: طبعا يابني مسمحاك، عملت ايه طمني عليه هتيجي امتى؟، ليتابع قائلًا: «وحشتيني أوي».

وشهدت الحلقة السابقة من المسلسل استمرار تدريبات الضابط عمر والقائم بدوره أمير كرارة لتدريب علاء من أجل انضمامه لداعش.

وقال الضابط عمر لـ علاء، إن داعش وافقت عليه بسرعة وكسروا بروتوكول لهم لأنهم يحتاجونه، وأنه سيكون تحت الملاحظة فور وصوله، وسيراقب ليعوضوا ما لم يستطيعوا فعله من قبل، ثم أعطاه فلاشة عليها موسوعة أعدتها الأزهر للرد على كل افتراءات داعش، حتى يكون مستعدا ولا يتأثر بهم.

وكان قد تلقى علاء عدة أوامر تقضي باستعداده لبدء المهمة والتواجد في النقطة 75 وسياف طلب مراقبة لصيقة من نزار لعلاء، وعند نجاح علاء في كافة الاسئلة وبيان ثباته ظهر له الظابط عمر يهنئه بنجاح قائلًا: «الحمد لله على سلامتك يا بطل»، ما يعني أنه بات جاهزًا لخوض تجربة التجنيد في داعش.

مسلسل «العائدون» يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددًا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.