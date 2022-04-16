الكبير أوي الحلقة 15.. خناقة بين الكبير ومربوحة بسبب «كفتة غرفة النوم»

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الكبير أوي"، خناقة كبيرة بين «الكبير» الفنان أحمد مكي، وزوجته «مربوحة» رحمة أحمد، وذلك بسبب دخولها على «يوتيوب».

وقال «مكي»، إن اليوتيوب مجاله كثير ويخشى عليه من أن تتوه فيه، لترد عليه بأنها كانت تتابع إحدى فيديوهات الحاجة «كسبانة»، لعمل الكفتة في غرفة النوم، ويحاول جوني التدخل لفض الخلاف بينهما والاستفسار عن طريقة عمل الكفتة.

وطالبها الكبير بعدم عملها مرة أخرى في غرفة النوم، لأنها تسببت في ثبات رائحة الكفتة في المخدات، وانتشار زيوت الطرب في كل مكان.

مواعيد عرض الكبير أول وأبطاله

ويعرض مسلسل «الكبير أوي 6» في تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصريًا على قناتي ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

«الكبير أوي 6» من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدواني، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.