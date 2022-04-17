الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عروض موسيقية وكورال احتفالا بليالى رمضان فى «ثقافة أسوان» (صور)

احتفالا بليالى رمضان
احتفالا بليالى رمضان فى «ثقافة أسوان»

يواصل فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد فعاليات الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية من خلال مواقعه الثقافية، حيث نفذ قصر ثقافة أسوان قافلة ثقافية بنادي صحاري. 

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و تضمنت محاضرة بعنوان "فضل العشر الأواخر من شهر رمضان" للشيخ محمود مصطفى حسن تعد الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أفضل عشر ليال للعبادة والعمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل، ففي هذه الليالي تقبل الأعمال ويتضاعف الأجر، وفي كل ليلة يختار الله العتقاء من النار والفائزين بالجنة، وألعاب ومسابقات ثقافية أدارتها هويدا عبدالعال. 

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وفي الختام قدم عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازي أغاني "أهو جه ياولاد، مدد يا نبي، القلب يعشق". 

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ونظم قصر ثقافة العقاد قافلة ثقافية بدار رعاية البنين تضمنت ورشة حكي "عادات البلاد فى رمضان"، للباحثة التراثية مني صبري. 

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قالت منى يقوم الكثير من المواطنين بتزيين الشوارع وشرفات المنازل بالفوانيس الضخمة والزينة والخيم الرمضانية كأحد مظاهر شهر رمضان، وايضا المسحراتي من مظاهر رمضان التي ظهرت أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي أصدر أمراً بأن ينام الناس مبكرين بعد صلاة التراويح وكان جنود الحاكم يمرون على البيوت يدقون الأبواب ليوقظوا النائمين للسحور، وأعقبها أمسية شعرية للشاعر حسني الاتلاتي ألقى قصيدة"يا يثرب النور، الأم"، إلى جانب ورشة "تلوين حر للأطفال" للمدربة مي عبد الهادي. 

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وفي الختام قدم عرض كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني "مرحب شهر الصوم، اللهم صلي وسلم، نسيم الوصل،جاري يا حمودة". 

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أسوان رمضان المواطنين ليالي موسيقى شهر رمضان قصر ثقافة الاحتفال شهر رمضان المبارك

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وائل لطفي

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