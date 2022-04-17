نصيحة هامة من «التعليم» لطلاب 2 ثانوى بشأن إلغاء التشعيب

نصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الثاني الثانوي بعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله حاليا بشأن قرارات إلغاء التشعيب.

وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل شيء سوف تعلن عنه الوزارة ولكن عقب الانتهاء من امتحانات الصف الثاني الثانوي.

وأضافت المصادر أنه سوف يعلن كل شيء من خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير التربية والتعليم وعدد من القيادات.

وبدأت المدارس الثانوية في توجيه التنبيهات الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث وجهت المدارس الثانوية تنبيها مهما لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحان التجريبي المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل على التابلت.

وشددت المدارس الثانوية على ضرورة حضور الطلاب بالتابلت مع مراعاة أن يكون شحنه كاملا، مؤكدة على ضرورة أن يدرب الطلاب أنفسهم على استخدام منصة الامتحان التي أرسلتها الوزارة إلى أجهزة تابلت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2022/4/18 وأعلنت الوزارة عن عدة آليات وهي كالتالي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).