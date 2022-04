الاختيار 3 الحلقة 15.. تسريب خطير لمرسي والمرشد عن القيادي بـ 6 أبريل أحمد ماهر (فيديو)

تفاعل واسع حظيت به الحلقة 15 من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وتناول المسلسل تسريبا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر، وجبهة الإنقاذ الوطني مع قرب الانتخابات البرلمانية.

مرسي: المسألة لا تتجاوز 500 - 600 ألف مش أكتر من كده.. الأولتراس مزود عدد المشاركة و6 أبريل لما يجمعوا أنفسهم، أحمد ماهر يوم الجمعة لما الإخوان اتكاثروا على الساعة 6 بعد الساعة 4 دي جه يقول ياجماعة الواد رجع في كلامه.. بعد ما كان عمال يقول.. الأخ سامعه بوداني بيقوله دي فرصتنا.

المرشد: نكسر الإخوان

مرسي: أحمد ماهر اللي عمال يعمل كدة

المرشد: بيوشوشوا لبعض والله، قاله دي فرصتنا نكسر الإخوان.

مرسي: لما بدأ الناس تيجي العيال فاضية بتاخد فلوس أمال بياكلوا منين دول.

المرشد: لأ وبقالهم وضعية والناس كلها بتتكلم عليهم

مرسي: وبعدين يعمل كده دلوقتي وهتلاقيه الساعة 10 طالع في الفضائيات وعمال يوزع الاتهامات والتوجيهات المسألة دي عايزة تتلم

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة تسريبا للقيادي الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح يتحدث فيه عن وصول حازم أبو إسماعيل للحكم ووصفه بالكارثة.

ووثقت الحلقة 14 والتي حملت اسم "العصيان المدني"، اجتماعا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة، وقال السيسي: «محدش عارف مين بيحكم البلد، المرشد ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر، لكن واضح إن القرار مش بإيد مرسي».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

