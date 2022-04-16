الاختيار 3 الحلقة 15| مجمع مدني في الرئاسة تابع لمكتب الإرشاد

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة الـ15 من مسلسل الاختيار 3، خطة جماعة الإخوان، بإنشاء مجمع مدني في الرئاسة تابع لمكتب الإرشاد، بهدف استهداف المعلومات الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن التحكم في أوراق الجميع الرسيمة، وتكوين بنية معلوماتية تكشف أسرار الدولة والمنظمات الحكومية.

مسلسل الاختيار3

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة المعزول محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة تسريبا لـ عبد المنعم أبو الفتوح يتحدث فيه عن وصول حازم أبو إسماعيل للحكم ووصفه بالكارثة.

ووثقت الحلقة 14 والتي حملت اسم «العصيان المدني»، اجتماعا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة، وقال السيسي: «محدش عارف مين بيحكم البلد، المرشد ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر، لكن واضح إن القرار مش بإيد مرسي».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل لاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء