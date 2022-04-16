السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فوكس نيوز»: سياسات إدارة بايدن بشأن الطاقة ستزيد من أزمة النفط

النفط
النفط

حذر رئيس رابطة النفط والغاز الأمريكية تيم ستيوارت، السبت، من أن سياسات الطاقة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستزيد من أزمة النفط وتفاقم المشكلة.

وقال ستيورات في تصريحات مساء اليوم، إن التفاوت الاقتصادي ليس شيئًا ديمقراطيًا أو شيئًا جمهوريًا بل يجب البحث عن حلول لهذه الأزمة التي تضرب الولايات المتحدة وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وانتقد ستيوارت، الرسوم والضرائب الباهظة التي تفرضها إدارة بايدن على منتجي النفط والغاز. 

وقال رئيس رابطة النفط والغاز الأمريكية تيم ستيوارت لشبكة فوكس نيوز إن سياسات الطاقة التي يتبعها بايدن ستزيد من أزمة النفط. 

وأوضح ستيورات أن سياسة بايدن بشأن الطاقة لن تفعل أي شيء لزيادة الإنتاج النفطي في البلاد، بل سوف تعقد المشكلة مضيفا: "لدينا نقص في الإنتاج على المدى القصير في الوقت الحالي". 

وأكد المسؤول الأمريكي أن إجراءات إدارة بايدن التي أعلنت عنها بالأمس ستدفع هذه المشكلة إلى الاستمرار لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وارتفعت أسعار النفط اليوم بعد استعداد المصافي الصينية لخفض إنتاج النفط هذا الشهر بنحو 6 %. 

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً، أو 0.9 % عند 111.23 دولارات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأمريكية 51 سنتاً، أو 2.17 %، إلى 106.51 دولارات للبرميل. وفقا لتعاملات البورصة العالمية 

وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق أنه سيكون من المستحيل أن يتم ضمان أمن الطاقة في أوروبا دون الاعتماد على واردات الوقود الروسي على المدى المتوسط.

من جانبه، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب ذلك الاجتماع إن "لا شيء مطروح على الطاولة بما في ذلك العقوبات على النفط والغاز" لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وأوضح بوريل أنه في 2021، دفع الاتحاد الأوروبي لروسيا 80 مليار دولار "74 مليار يورو" مقابل النفط و20 مليارا مقابل الغاز، هو ما يعادل 250 مليون يورو في المتوسط يوميا.

النفط تيم ستيوارت جو بايدن الرئيس الامريكي الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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