السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وكيل الأزهر: زيادة دعوات الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين إلى 1500

جانب من الإفطار
جانب من الإفطار

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مبادرة «ألف دعوة إفطار» بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين.

وحرص الضويني على الإفطار مع الطلاب بالجامع، لبث رسائل البهجة والسرور بروحانيات هذا الشهر الفضيل مع الطلاب الوافدين، والاستماع إليهم والاطمئنان على وصول مختلِف الخدمات إليهم، وخدمة رحلتهم العلمية في الأزهر.
 
وصرح وكيل الأزهر بزيادة عدد دعوات الإفطار بداية من اليوم إلى 1500 دعوة، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من أبنائنا الوافدين في هذه المبادرة، وكذلك نظرًا لما شهدته المبادرة خلال الأيام الماضية من إقبال وتنظيم سلسل.
 
يذكر أنه تم فتح باب التسجيل في المبادرة للطلاب الوافدين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بحيث يكون التسجيل بشكل يومي، ويحصل كل طالب على رقم تسجيل ليجد وجبته جاهزة في مكان محدد وبشكل منظم في صحن الجامع الأزهر مع إخوانه من الطلاب الوافدين.
 
رابط التسجيل:
 https://service.azhar.eg/Services/eftar. 

الدكتور محمد الضويني ألف دعوة إفطار الجامع الأزهر الطلاب الوافدين وكيل الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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