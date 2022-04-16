يوتيرن الحلقة 15.. شوقي يستمر في الابتزاز ويهدد يارا بسلاح أبيض

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "يوتيرن" عددا من التفاصيل الهامة، ولعل أبرزها اقتحام شوقي لمنزل يارا ومحاولة التعدي عليها باستخدام سلاح أبيض.

في السطور التالية نشير إلى تفاصيل الواقعة ضمن أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "يوتيرن":

أثناء محاولات يارا وخالد البحث عن شوقي الذي قام باستغلالهم بغير وجه حق، قام بطرق باب منزل والدها مستغلا وجود مونى، والدة يارا، في منزل شقيقتها، ووجود والدها في المستشفى حيث يعمل.

بمجرد ما إن فتحت يارا الباب حتى وجدت شوقي أمامها، وقبل أن تحاول تهديده وجدته هو من يقوم بتهديدها باستخدام سلاح أبيض وأخبرها أنه سوف يقوم بقتلها إذا ما حاولت التفوه بكلمة واحدة، الأمر الذي جعلها تؤثر الصمت حفاظا على حياتها، خاصة أنها حاولت الاستغاثة ولكن دون جدوى.

طلب شوقي من يارا، الرقم السري الخاص بهاتف المحمول لديها، قم قام بتكتيفها وتكميم أفواهها باستخدام شريط لاصق.

صعد شوقي، إلى الدور العلوي لاستكمال خطة حيث قام بتصوير نفسه داخل غرفة النوم الخاصة بها، ثم قام بتصوير ملابسها الخاصة، وفي النهاية قام بالتقاط صورا معها حتى يقوم بإيهام من يرى الصور أن هناك علاقة قديمة بينهم، كما أنه قام بمسح جميع الصور والمحادثات التي بينهم.

كان ذلك كله بطلب من يوسف، زوج يارا، الذي طلب منه تكرار هذا الفعل ولكن هذه المرة في منزلهم، لغاية في نفسه.

حاولت يارا الاستنجاد بوالدها الدكتور حاتم، ولكنه كان مشغولا في المستشفى بعملية الإجهاض التي أجرتها زوجته الثانية، ومن ثم قررت الاتصال بخالد نجل خالتها وشريكها في هذه الورطة لكي يخلصها وتحكي له تفاصيل ما حدث، في محاولة لفهم لماذا قام شوقي بمثل هذا التصرف الغريب خاصة أنه لم يسرق شيء من المنزل.