السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق أول لقاء بين المعارضة والموالاة في موريتانيا

نواكشوط
نواكشوط

بدأ اليوم السبت في الأكاديمية الدبلوماسية في العاصمة الموريتانية نواكشوط أول لقاء بين قادة المعارضة والموالاة ضمن أعمال اللجنة التحضيرية للتشاور.
وتضم لجنة الإشراف للتحضير للتشاور الوطني تسعة أعضاء من الأغلبية الرئاسية، وتسعة من المعارضة، ولم يسبق لها أن عقدت اجتماعا.
وقال يحيى ولد الواقف الوزير الأمين للرئاسة الموريتاني خلال افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني، إن جميع الأطياف السياسية ستمثل في التشاور الوطني المرتقب.
وأوضح أن اللجنة التي أطلقت أعمالها اليوم هي لجنة تحضيرية ولا يمكن أن يمثل فيها الجميع، مشيرا إلى أن "التشاور" المرتقب سيشرك فيه أيضًا الفاعلون المدنيون والمهنيون.
وأشار ولد الواقف الذي كلفه الرئيس الموريتاني بتنسيق التشاور السياسي، إلى أن الأحزاب السياسية الحاضرة للجلسة لديها برامج سياسية مختلفة، ولديها الوعي، قائلا: "لدينا فرصة ثمنية، يجب أن نستغلها في أسرع وقت، يجب أن نتفق على الموضوعات التي سنناقشها وعلى المشاركين".
وأضاف ولد الوقف مخاطبا رؤسا الأحزاب السياسية: "هناك أمور للنقاش أصبحت ملحة"، مشيرا إلى "النقاط التي سيتفق عليها ستحول إلى نصوص تتبناها الحكومة ويصادق عليها البرلمان".
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد كلف الوزير الأمين العام للرئاسة محمد ولد الواقف برئاسة الحوار وهو رئيس وزراء سابق وشخصية تلقى احترام الطرفين.

نواكشوط موريتانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر للبابا تواضروس: علاقة المسلمين والمسيحيين تجسيد حقيقي للوحدة والإخاء

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

سعودي يشتري طائرتين إيرباص لابنه: من الخيال إلى الحقيقة

سائحون أسبان يزورون المركز الثقافي الأفريقي بأسوان (صور)

الكبير أوي 6 الحلقة 15| جوني يتحول إلى يوتيوبر ليؤثر في سكان المزاريطة

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين