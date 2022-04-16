«الرادار» يرصد 41 ألف سيارة متجاوزة للسرعة وتحرير 280 ألف مخالفة مرورية

حققت الإدارة العامة للمرور، العديد من النتائج الإيجابية، خلال الحملات المكثفة التي شنتها الإدارة، على كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والتي استهدفت الخارجين عن قواعد وآداب المرور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 279630 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 41421 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 2564 موقف عشوائى، ورفع 480 سيارة، 61 دراجة نارية، وضبط 13044 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات عن المرور على 191 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ614 من سائقى حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص 469 مركبة، وتبين مخالفة 14 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وقامت الحملات بإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3691 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 159 سائق منهم.