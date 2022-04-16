السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في بيتنا روبوت 2 يتصدر ترند موقع الفيديوهات يوتيوب (فيديو)

مسلسل في بيتنا روبوت
مسلسل في بيتنا روبوت

تصدرت عدد من مشاهد المسلسل الكوميدي “في بيتنا روبوت” ج2 المعروض حاليا ضمن مسلسلات ماراثون شهر رمضان الجاري تريند ١ و٢ على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وجاء في المركز الأول مشهد بعنوان “يوسف طلع عليه دماغ شيطان عمل الفيلم ده كله عشان يوصل للحقيقة” وجمع المشهد كل من الفنان هشام جمال، والفنانة ليلى احمد زاهر.

فيما جاء في المركز الثاني للمحتويات الرائجة لموقع الفيديوهات “يوتيوب” مشهد من حفل زفاف “لذيذ" الذي جسد دوره الفنان عمرو وهبة، وجاء المشهد بعنوان “أغرب جوازة في العالم هتفطس من الضحك مع فرح لذيذ وهدير مش هتصدق اتجوزوا ليه في بيتنا روبوت ٢”.

مسلسل في بيتنا روبوت ج2 يعرض حصريًا على شاشة قناة "الحياة" في السادسة والثلث يوميًا مع الإفطار ويقدم وجبة كوميدية مميزة، ويتواجد المحتوى بشكل كامل وحصري على منصة "واتش إت"، كما يُعاد المسلسل عدة مرات عبر قناة الحياة والحياة دراما.

قصة وأحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركة منافسة ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها فى أول حلقة وتظهر معاناة ومشاكل الزواج فى فترة الحمل.

أبطال وصناع مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

“فى بيتنا روبوت” يشارك في بطولته كل من الفنان هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقي، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

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