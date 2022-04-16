مصرع شخص في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث على طريق المنصورة - ميت غمر بالقرب من قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة - ميت غمر.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الاسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي أحمد رجب علام ،31 عامًا مقيم بقرية حجاجة التابعة لمركز فارسكو في محافظة دمياط، وتبين تصادم سيارة نقل بسيارة أخرى وذلك نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل الجثة إلي المشرحة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.