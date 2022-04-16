السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 7378 طن بضائع عامة و401 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، تداول  ٧٣٧٨ طن بضائع عامة ومتنوعة و٤٠١ شاحنة و١٩ سيارة ملاكي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 وسجلت الهيئة بموانيها وصول ٣ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٤ سفن بضائع عامة ومتنوعة، وإجمالي السفن المتراكية على الأرصفة  ١٢ سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن جديدة اليوم، وبلغت حركة الصادرات تداول ٥٢٨٢ طن بضائع عامة ومتنوعة و٣١١ شاحنة و2 ملاكي.

كما بلغت حركة الواردات تداول ٢٠٩٦ طن بضائع عامة ومتنوعة ٢٧٦ شاحنة و ١٧ ملاكي، وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل ٩٩ شاحنة محملة ١٧٧٩ طن بضائع عامة ومتنوعة و17 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن إكسبريس ١٠٧ شاحنة بحمولة ٢٤٦٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و2 ملاكي والسفينة الحرية ٦٤ شاحنة بحمولة ١٤٦٥ طن بضائع عامة ومتنوعة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان  حيث تم استقبال  ٢٥ شاحنة بحمولة ١٩٦ طن بضائع عامة و١٢١ طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا  و٤٨ شاحنة فارغة وتصدير ٥٨ شاحنة بحمولة ١٣٥٧ طن بضائع عامة.

تداول ٨ طن بضائع عامة ومتنوعة الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر مواني البحر الاحمر العامة لمواني البحر الاحمر

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