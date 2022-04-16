السبت 16 أبريل 2022
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عالم

متحدث حكومي بريطاني: المملكة ستظل حازمة في دعمها لأوكرانيا

جريدة الدستور

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية "إن المملكة المتحدة ستظل حازمة في دعمها لأوكرانيا"، وذلك ردا على حظر روسيا دخول عدد من المسئولين البريطانيين إليها.

وأضاف المتحدث - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم السبت - أن المملكة المتحدة وشركائها الدوليين يقفون متحدين في إدانة الأعمال الشنيعة للحكومة الروسية في أوكرانيا، ويدعون الكرملين إلى وقف الحرب".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، حظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس و10 أعضاء آخرين في الحكومة البريطانية من دخول البلاد، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة في ضوء "التصرف العدائي غير المسبوق" من قبل الحكومة البريطانية، خاصة فرض عقوبات ضد مسئولين روس بارزين.

لندن أوكرانيا المملكة المتحدة روسيا

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