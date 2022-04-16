«تعرض لأزمة قلبية».. وفاة مواطن في الإسماعيلية بسبب «لعب العيال»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات تداول منشور على موقع “فيس بوك” يتضمن وفاة أحد المواطنين، حال ملاحقته بعض الصبية لقيامهم بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على مجموعة من الأشخاص بالإسماعيلية.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم: بعد رصد تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام عدد من الصبية بالإسماعيلية بإلقاء أكياس من المياه على بعضهم بقصد المزاح، وقيام أحدهم بإلقاء كيس على عدد من الأشخاص الجالسين بأحد المحال، على إثر ذلك قام أحد الجالسين بالعدو خلفهم، وخلال ذلك أصُيب المذكور بأزمة قلبية وتوفى في الحال.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، الصبية مرتكبي الواقعة ثلاثة أحدث، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على الصبية وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة خلال قيامهم باللهو فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان تسبب مزاح عدد من الصبية بإحدى شوارع الإسماعيلية، في مصرع شاب أربعيني متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، بسبب انزعاجه وغضبه الشديد بعدما ألقت مجموعة شباب أكياس مياه ممتلئة بالمياه بشارع الجامعة القديمة بمحافظة الإسماعيلية وفروا هاربين.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول بالإسماعيلية، يفيد مصرع شاب أربعيني يدعى هشام زكريا، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية.

حيث كان يجلس بكافيتريا في منطقة الجامعة القديمة، وفوجئ بقيام أطفال بإلقاء أكياس المياه عليه، ثم حاول القيام للإمساك بأحدهم إلا أنه تعرض لأزمة صحية تسببت في وفاته.

يشار إلى أن المجني عليه قد فارق أحد أصدقائه الحياة قبل ساعات من تعرضه للواقعة، وكان قد حضر إجراءات تشييع جثمانه إلى مثواه الأخيرة، ظهر نفس يوم وفاته.