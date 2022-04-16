السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنشاء محطات لرصد ملوثات الهواء في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المنظومة البيئية تلقى دعماً ورعاية من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعاون وتنسيق كامل بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة لدعم كافة البرامج التنموية والمشروعات على أرض المحافظة، وأن القطاع البيئي يشهد تطوراً ملحوظاً بكافة مجالاته من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر ووضعها على الساحة الإقليمية والعالمية في المجال البيئي.

هذا وقد استعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جهود المحافظة فى مجال الحفاظ على البيئة والتى تشمل، اتخاذ الإجراءات الاستباقية للمواكبة والتكيف مع أي تغيرات مناخية متوقعة ومنها محطات رصد ملوثات الهواء، حيث تم بمحطة كهرباء زاوية غزال إنشاء محطة معالجة الملوثات العضوية الثابتة واستخراجها من الزيوت المستخدمة بالمحولات.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم إنشاء محطات رصد ملوثات الهواء وربط محطة كهرباء العطف بمركز المحمودية بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء بنطاق محافظة البحيرة، حيث تعمل محطات رصد ملوثات الهواء على الوقوف على أنواع التلوث المرصود وأسبابه ومصادره، وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا به لوضع الخطط والبرامج اللازمة التي تقوم بالحد من مصادر التلوث.

من ناحية أخرى شهدت محطة كهرباء زاوية غزال مشروع للإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة لمعالجة زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة بـ PCB’s، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المُثلى، وتعد تجربة معالجة زيوت محولات الكهرباء تجربة رائدة تؤكد أن العمل البيئي والاقتصادي وجهين لعملة واحدة، وذلك بإتاحة إمكانية إعادة استخدام زيوت المحولات التي خرجت من الخدمة بعد معالجتها لتمثل عائد بيئي واقتصادي هام. 

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إلى أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

البحيرة عبد الفتاح السيسي محافظ البحيرة الجمهورية عضوية اللواء هشام آمنة

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