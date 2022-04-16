السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تغريم صاحب مؤسسة توريدات مبلغ قرابة المليون جنيه لتهربه من سداد الضرائب

محكمة
محكمة

 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ، بغرامة صاحب مؤسسة توريدات عمومية مبلغ خمسة ألاف جنيه وسداد مبلغ و قدره 990،807 ألف جنيه بتهمة تهربه من سداد القيمة المضافة والضرائب المستحقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي رئيس المحكمة و عضوية المستشارين صفاء الدين أباظة أحمد و محمد شعبان حبيب و محمود محمد طلعت و أمانة سر وائل عبد المقصود و اسلام عاشور.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم بيتر . م ، مالك مؤسسة للتوريدات  العمومية بصفته خاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمبينة قدرا ب الأوراق والمستحقة عليه خلال الفترة من 8 / 9 / 2016 حتى 12 / 8 / 2018 وذلك لعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة  في المواعيد المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة تهرب المتهم من سداد الضريبة  المقررة قانونا والمبينة قدرا بالأوراق وذلك بأن قام ببيع سلعة خلال الفترة  8 / 9 / 2016 حتى  2018 دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها في المواعيد المقررة قانونا.

كما أضاف أمر الإحالة بصفة المتهم خاضعا لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمبينة قدرا ب الأوراق والمستحقة عليه خلال الفترة من 2011 ألي 7 / 9 / 2016، وذلك بعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة في المواعيد المقررة قانونا على الرغم من بلوغه تعاملاته حد التسجيل المقررة قانونا.

وأشار أمر الإحالة بصفة المتهم تهرب من سداد الضريبة المقررة والمبينة قدرا بالأوراق وذلك بأن قام ببيع سلعة خلال الفترة من 2011 إلي 7 / 9 / 2016 دون الإقرار عنها وسداد وسداد الضريبة المستحقة عليها في المواعيد المقررة قانونا.

محكمة جنايات القاهرة غرامة صاحب مؤسسة التجمع الخامس المستشار محمد احمد علي رئيس المحكمة

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