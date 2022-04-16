السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 فى اصطدام سيارتين بالمعادى

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بمنطقة المعادي في القاهرة، كما أصيب شخصان آخران. 

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري مروع بمنطقة المعادي، وسقوط عدد من الضحايا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بداخلها رجلان وسيدة، وجميعهم مجهولو الهوية، بسيارة نقل تحمل رخاما وكانت معطلة بجانب الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص كانوا بداخل السيارة الملاكي مع اختفاء ملامحهم بسبب قوة الاصطدام، وإصابة 2 آخرين بجانب السيارة النقل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى النخيل لتلقي العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المرور تصادم مصرع حادث المعادى

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