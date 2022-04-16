السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة يابانية: هيروشيما ضمن المواقع المقترحة لاستضافة قمة مجموعة السبع العام القادم

مجموعة السبع
مجموعة السبع

كشفت مصادر حكومية يابانية عن ميول طوكيو إلى اختيار مدينة هيروشيما ضمن أكثر المواقع الملائمة لاستضافة قمة مجموعة السبع (G7) العام المقبل تحت رئاسة اليابان.


وأشارت المصادر، في تصريحات لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت، إلى أن هيروشيما كواحدة من المدينتين الوحيدتين اللتين تم قصفهما بالأسلحة النووية في التاريخ خلال الحرب العالمية الثانية، تبدو ملائمة للغاية في الوقت الحالي للتشديد على أهمية السلام في ظل العداء الروسي تجاه أوكرانيا وتهديدها باستخدام الأسلحة النووية.

وقالت المصادر إن مدينة فوكوكا ضمن الاقتراحات لاستضافة قمة مجموعة السبع، لأسباب أمنية وتواجد عدد كافٍ من الفنادق ومنشآت الاستضافة.

وذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشدا اعترف بوجود "تحديات عديدة" قبل إحضار قادة أقوى 7 اقتصادات في العالم إلى هيروشيما المقصوفة نوويًا، لأنه بخلاف اختيارها كموقع استضافة القمة، فإن عليه أيضًا معالجة الانتقاد الداخلي المحتمل بأنه يعطي التفضيل للمدينة التي تقع بها دائرته الانتخابية.

ولفتت المصادر أيضًا إلى أن حصول اليابان على دعم الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع، خاصة القوى النووية مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يعتبر أمرًا هامًا في اختيار هيروشيما، كما أن بعض المسئولين في الإدارة الأمريكية وافقوا على اختيارها كموقع للقمة.

وذكرت الوكالة أنه على اليابان اتخاذ قرارها النهائي في موقع قمة مجموعة السبع للعام المقبل قبل شهر يونيو القادم، والذي ستتم خلاله إقامة قمة السبع لهذا العام في قصر إلماو بمدينة بافاريا الألمانية.

طوكيو مدينة هيروشيما قمة مجموعة السبع اليابان اقتصاد اليابان وكالة أنباء كيودو اليابانية

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