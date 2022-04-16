السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: تهيئة قبو توسعة الملك فهد بالمسجد الحرام للمعتكفين

جريدة الدستور

أنهت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية استعداداتها لاستقبال المعتكفين، حيث خصصت قبو توسعة الملك فهد للمعتكفين، وفق إجراءات تنظيمية تشرف عليها وحدة خدمات المعتكفين.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشئون التوجيهية والإرشادية، بدر الفريح- وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف، ومواقع خاصة للرجال وأخرى للنساء، وكذلك تخصيص باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين.

وفي 22 مارس الماضي، أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين، وفق ضوابط ومعايير محددة.

وكانت وكالة الرئاسة العامة للشئون التوجيهية والإرشادية قد أتاحت التسجيل في خدمة الاعتكاف داخل المسجد الحرام في الفترة من غرة شهر رمضان المبارك وحتى الخامس منه، عبر تطبيق الحرمين الشريفين، أو موقع الرئاسة الإلكتروني.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المعتكفين المسجد النبوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

«الأرصاد»: البلاد ستتعرض لمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا

حقيقة الإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2022

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

مصدر أمني: المحامي نبيل أبوشيخة محبوس على ذمة قضية أمن دولة تعود لـ2021

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. علاقة أشرف زكى وحلا شيحة من التدريس لـ«مفيش عودة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

سفير موسكو فى تل أبيب: مزاعم إسرائيل بشأن الوضع فى أوكرانيا لا أساس لها